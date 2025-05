Juventus in Champions Empoli e Venezia in B | gli ultimi verdetti della Serie A

Milano, 25 maggio 2025 – L'ultima giornata di Serie A ha regalato verdetti altisonanti: la Juventus conquista un posto in Champions League, mentre Roma e Fiorentina accedono rispettivamente all'Europa League e alla Conference League. Sul fronte opposto, Empoli e Venezia si uniscono al Monza nella retrocessione in Serie B, chiudendo una stagione caratterizzata da emozioni e colpi di scena.

Milano, 25 maggio 2025 – La Juventus in Champions League, mentre la Roma e la Fiorentina disputeranno rispettivamente l'Europa League e la Conference League. In chiave salvezza, Empoli e Venezia in Serie B insieme al Monza. Sono questi i responsi di un'ultima giornata di Serie A davvero emozionante e ricca di continui capovolgimenti di fronte su tutti i campi. La cronaca dell'ultima giornata . Primo tempo - La prima emozione di serata si registra a Venezia, dove i padroni di casa sbloccano il punteggio con Fila dopo nemmeno due minuti. A Empoli invece è il Verona ad andare in vantaggio con Serdar... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus in Champions, Empoli e Venezia in B: gli ultimi verdetti della Serie A

