Juventus il primo colpo è fatto Ma solo con la Champions

La Juventus ha già messo a segno il suo primo colpo di mercato, ma l'obiettivo principale resta la Champions League. Con idee chiare per i rinforzi della prossima stagione, i bianconeri aspettano il verdetto finale del campionato. Stasera, tutte le gare in programma determineranno i piazzamenti europei e la salvezza, aumentando l'interesse su ogni campo di gioco.

Primo affare di mercato per i torinesi, idee chiare per i rinforzi per la prossima stagione: la svolta arriva solo dalla qualificazione Manca poco agli ultimi verdetti di campionato. Stasera, le ultime gare, quelle che decideranno i piazzamenti europei e salvezza. Grande interesse su tutti i campi, ma in particolare per Venezia-Juventus, dove si intrecciano molti destini. Juventus, il primo colpo è fatto: ma solo con la Champions – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I padroni di casa si giocano le ultimissime chances di salvezza, ma dall’altra parte c’è una compagine bianconera che ha in mano il proprio futuro... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, il primo colpo è fatto. Ma solo con la Champions

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Chi è Shane Van Aarle, un nuovo Van Dijk per la Juventus Next Gen. I retroscena del primo colpo voluto da Chiellini – VIDEO di Marco Baridon

Shane Van Aarle è il nuovo protagonista della Juventus Next Gen, voluto da Chiellini per rinforzare la difesa.

Juventus Women, primo colpo: presa Estela Carbonell dal Levante. Tutti i dettagli

La Juventus Women si prepara a rinforzare la propria rosa con il primo acquisto ufficiale: Estela Carbonell dal Levante.

Chi è Estela Carbonell: primo colpo del calciomercato estivo della Juventus Women. Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO

Estela Carbonell debutta come primo acquisto estivo della Juventus Women, segnando anche un record storico: la prima calciatrice spagnola nel club.

Approfondimenti da altre fonti

Juventus, il primo colpo è fatto. Ma solo con la Champions

Scrive calciomercato.it: Il club bianconero prepara il calciomercato che verrà, dall'approdo nell'Europa che conta dipende il primo acquisto ...

Dalla Juventus alla Serie B, ci siamo: colpo da favola

Segnala seriebnews.com: La Juventus ha dato il via libera alla cessione del suo talento in Serie B: colpo da sogno nel campionato cadetto, c'è la fila ...

Juve, il primo colpo dal Bologna: lo aveva chiesto Conte al Napoli

Lo riporta spazioj.it: Il calciomercato della Juventus sarà da valutare anche in base alla nomina del nuovo allenatore, per il post-Tudor.

BREMER è della JUVE!! MA CHE COLPO HANNO FATTO!!! MA CHE SORPASSO HANNO FATTO!!