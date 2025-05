Juventus Genoa Under 16 2-1 LIVE | Marchisio la rimonta !

La Juventus Under 16 sfida il Genoa nel ritorno dei quarti di finale dei playoff, dopo aver vinto l'andata con un convincente 4-2. La partita, seguita con grande attenzione, promette emozioni e colpi di scena, mentre i bianconeri cercano di consolidare il loro vantaggio. Segui la diretta per la sintesi, moviola e tabellino di un match che potrebbe decidere il futuro della squadra.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno del ritorno dei quarti di finale. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 affronta il Genoa nel ritorno dei quarti di finale dei playoff. L’andata è terminata 4-2 per i bianconeri e quella di oggi sarà una partita decisiva. segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 2-1: sintesi e moviola. 1? Primo pallone per gli ospiti 3? Partenza forte del Genoa 4? GENOA IN VANTAGGIO- Consoli raccoglie un ottimo passaggio in area, difesa bianconera disattenta e palla in rete! 7? Corigliano prova a suonare la sveglia, il suo sinistro viene murato però 8? Occasione Marchisio – Bell’appoggio di Corigliano, Marchisio in palleggio si libera e calcia, tiro respinto e corner per i bianconeri 10? Santa Maria tira altissimo – Gran spunto dello italo-spagnolo, destro però alle stelle 11? Tiro di Donati – Corigliano allarga per il nove che calcia di prima, ottima respinta sul suo palo di Romeo 14? Buona chiusura di Rigo che è bravissimo a tornare su Consoli 15? fallo di Rigo dubbio su Brizzolari, l’arbitro fischia un contrasto che sembrava regolare seppur vigoroso 17? Che occasione per Santa Maria – Buon inserimento dell’11, che prova a scavalcare col sotto sotto il portiere... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Genoa Under 16 2-1 LIVE: Marchisio la rimonta !

