Juventus Atalanta Under 15 LIVE | le scelte ufficiali di Benesperi Tridente offensivo affidato a Pamé Salvai e Rolando

Segui il live di Juventus–Atalanta Under 15, con le scelte ufficiali di Benesperi e il tridente offensivo formato da Pamé, Salvai e Rolando. Recensioni, moviola e risultato aggiornato dal ritorno dei quarti di finale dei playoff, con l’andata terminata 2-2. Inviato da Vinovo, il confronto tra le giovani squadre promette emozioni e sfide avvincenti.

di Fabio Zaccaria Juventus Atalanta Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno dei quarti di finale di campionato. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 affronta l’ Atalanta nel ritorno dei quarti di finale dei playoff. L’andata è terminata 2-2 e quella di oggi sarà una partita decisiva. segue LIVE il match. Juventus Atalanta Under 15 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15:00 Juve Atalanta Under 15 0-0: risultato e tabellino. Juventus Under 15: Brostic; Bonetti, Samà, Pioli, Balbo; Mosso, Tufaro, Rastello; Pamé, Rolando, Salvai All. Benesperi A disp... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Atalanta Under 15 LIVE: le scelte ufficiali di Benesperi. Tridente offensivo affidato a Pamé, Salvai e Rolando

