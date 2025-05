Juventus Atalanta Under 15 1-1 LIVE | Odje pareggia i conti!

La Juventus Under 15 sfida l'Atalanta nel ritorno dei quarti di finale dei playoff, dopo un pareggio 2-2 nell'andata. La partita, giocata all'Ale&Ricky di Vinovo, promette emozioni e tenuta alta tra le due squadre che si contendono il passaggio alle semifinali. Segui live sintesi, moviola e risultato di un match decisivo per il futuro delle giovani promesse.

di Fabio Zaccaria Juventus Atalanta Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno dei quarti di finale di campionato. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 affronta l' Atalanta nel ritorno dei quarti di finale dei playoff. L'andata è terminata 2-2 e quella di oggi sarà una partita decisiva. segue LIVE il match. Juventus Atalanta Under 15 1-1: sintesi e moviola. 1? Inizia il ritorno dei quarti a Vinovo! 2? Subito aggressivi i bianconeri 3? Traversa incredibile di Salvai- Errore in uscita dell'Atalanta, Rolando serve Salvai che di sinistro colpisce in pieno il montante superiore 6? Brostic blocca – Buona discesa degli ospiti sulla sinistra con Edomwnoyi, il portiere bianconero esce in presa 8? Giro palla dal basso della squadra di casa, conquistata un'ottima punizione dalla trequarti 9? Tufaro sfiora il palo – Diversi rimpalli in area nerazzurra, Tufaro trova il tempo di calciare ma il suo sinistro sfila largo di poco 11? Si salva l'Atalanta – I padroni di casa spingono e forte, per ora gli ospiti resistono 13? JUVE IN VANTAGGIO- Tufaro raccoglie un gran lancio ed incrocia alla perfezione in area, bianconeri avanti 17? Brostic toglie le castagne dal fuoco – Reazione dell'Atalanta, sempre sulla sinistra, il portiere della Juve però fa suo il pallone e sventa la minaccia 20? Punizione sprecata da Samà – Eccessiva la forza con cui il terzino va a alla battuta, occasione che sfuma 21? Resta a terra Gagkliardi dopo un contrasto con Rolando, il 6 si rialza successivamente ma non sembra al top 22? Rolando ad un passo dal bis- Salvai imbecca bene il suo dieci, Rolando a botta sicura cerca l'angolo più lontano ma la palla esce di pochissimo, che chance 25? Per ora è dominio bianconero, orobici frastornati ed in apprensione per il pressing costante 26? Prova a reagire la squadra ospite, la Juve riconquista e parte in contropiede...