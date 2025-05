Juve Tudor | Chiarezza su allenatore prima di Mondiale per club

Igor Tudor, allenatore della Juventus, richiama l'attenzione del club sulla sua situazione contrattuale, annunciando che chiarimenti sul suo futuro arriveranno prima del Mondiale per club. Dopo aver guidato la squadra in Champions League, il tecnico croato richiede decisioni tempestive, mentre la Juventus si prepara per un importante appuntamento internazionale.

(Adnkronos) – "Il mio futuro? Si saprà prima del Mondiale per club". Igor Tudor ha portato la Juventus in Champions League e ora mette fretta al club bianconero. L'allenatore croato, in panchina negli ultimi 3 mesi dopo l'esonero di Thiago Motta, aspetta news prima del Mondiale per club in programma a giugno. "Ci vedremo presto con . L'articolo Juve, Tudor: “Chiarezza su allenatore prima di Mondiale per club” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juve, Tudor: “Chiarezza su allenatore prima di Mondiale per club”

