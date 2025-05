Juve Tudor | Chiarezza su allenatore prima di Mondiale per club

Igor Tudor, allenatore della Juventus, chiede chiarezza sul suo futuro prima del Mondiale per club. Dopo aver guidato la squadra alla qualificazione in Champions League, Tudor, presente in panchina da tre mesi, sottolinea l'importanza di ricevere notizie dal club bianconero in tempi brevi. La sua attesa si intreccia con le aspettative legate alla competizione internazionale in programma.

(Adnkronos) – "Il mio futuro? Si saprà prima del Mondiale per club". Igor Tudor ha portato la Juventus in Champions League e ora mette fretta al club bianconero. L'allenatore croato, in panchina negli ultimi 3 mesi dopo l'esonero di Thiago Motta, aspetta news prima del Mondiale per club in programma a giugno. "Ci vedremo presto con ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

