Il finale di campionato si tinge di emozioni forti, con Juventus, Roma e Fiorentina pronte a sfidarsi in Europa, mentre Venezia ed Empoli lottano disperatamente per la salvezza in Serie B. La Juventus conquista un posto in Champions League dopo una partita da brividi, recuperando il vantaggio del Venezia in un crescendo di colpi di scena. La tensione è palpabile fino all'ultimo minuto.

AGI - Finale di campionato al cardiopalma per la lotta per non retrocedere e quella per andare nelle coppe europee. Dopo un'altalena lunga 90' i responsi non sono quelli più attesi: se la Juventus raggiunge la Champions League dopo una partita rocambolesca vinta rimontando due volte il Venezia col punteggio di 3-2 sul Venezia, la Roma senza problemi vince a Torino 2-0 e va in Europa League (insieme al Bologna che ha vinto la Coppa Italia). La sorpresa arriva dalla Lazio sconfitta in casa dal Lecce 1-0 e fuori dall'Europa per la concomitante vittoria della Fiorentina a Udine per 3-2: i viola per la quarta volta consecutiva in Conference League... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Juve, Roma e Fiorentina in Europa. Venezia e Empoli con il Monza in B

