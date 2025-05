Juve nuovo colpo dalla Fiorentina | Conte lo rivuole in bianconero

La Juventus sta rivolgendo nuovamente lo sguardo verso la Fiorentina, su richiesta di Antonio Conte, che desidera riportare un ex viola in bianconero. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il club stia valutando seriamente il colpo, mentre la stagione volge al termine. Scopriamo insieme le novità e gli sviluppi di questa potenziale trattativa.

La Juve torna a guardare con interesse in casa Fiorentina ed in tal senso si tratta di una esplicita richiesta da parte di Antonio Conte, dal momento che vuole riportarlo in bianconero. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. La situazione per i bianconeri, mentre si sta per concludere questa Serie A 20242025, è a dir poco delicata ed incerta. Sono tanti, in tal senso, gli aspetti da tenere in considerazione, a partire dalla questione relativa alla scelta del nuovo allenatore. Per la Juventus, infatti la strada principale porta ad un vecchio, lunghissimo amore. Stiamo parlando ovviamente di Antonio Conte, che è l’erede designato di Igor Tudor, che saluterà a prescindere da quello che ci diranno questi minuti finali... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, nuovo colpo dalla Fiorentina: Conte lo rivuole in bianconero

