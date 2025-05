Juve in Champions Venezia ed Empoli in B Tutti i verdetti della Serie A

La stagione di Serie A si chiude con verdetti sorprendenti. La Juventus espugna Venezia e si assicura un posto in Champions League, mentre la Fiorentina conquista l'accesso alla Conference League. Delude la Lazio, esclusa dalle competizioni europee, mentre il Lecce compie un'impresa pazzesca battendo la Roma all'Olimpico. Un finale di campionato ricco di emozioni e colpi di scena, con ogni squadra pronta a scrivere il proprio destino.

La Juve espugna Venezia e conquista la Champions. Fiorentina in Conference League. Lazio fuori dall'Europa. Impresa Lecce, corsaro all'Olimpico...

