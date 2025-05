Juve in Champions League | Lecce salvo ecco chi retrocede

La Juventus si è assicurata un posto in Champions League con la vittoria contro il Venezia, mentre il Lecce si è salvato, evitando la retrocessione. Nel frattempo, il Napoli di Antonio Conte ha festeggiato la conquista dello scudetto, chiudendo il campionato al primo posto dopo una vittoria decisiva per 2-0 contro il Cagliari. Un finale di stagione ricco di emozioni e colpi di scena nel calcio italiano.

La Juve con la vittoria contro il Venezia, di fatto, ha ottenuto la qualificazione in Champions League. Il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo scudetto venerdì scorso con il successo per 2-0 contro il Cagliari. Gli azzurri, dunque, hanno chiuso il proprio campionato al primo posto con un solo punto di vantaggio sull’Inter, la quale sabato prossimo si giocherà la finale di Champions League contro il PSG di Kvaratskhelia. Al terzo posto, dunque, c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Mentre al quarto, dopo la vittoria di questa sera contro il Venezia, ha chiuso la Juventus di Igor Tudor. Serie A, la Juve chiude quarta: retrocedono Venezia ed Empoli... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juve in Champions League: Lecce salvo, ecco chi retrocede

