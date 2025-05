Juve Giuntoli blinda Tudor | Siamo molto contenti di lui E su Conte nessun accenno

Cristiano Giuntoli esprime soddisfazione per la gestione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, sottolineando che la conferma del tecnico è sempre più probabile. In previsione dell'ultima partita di campionato contro il Venezia, Giuntoli non fa accenni a un possibile ritorno di Conte, ma rivela le intenzioni di puntare su un progetto ambizioso, con l'obiettivo di prepararsi al meglio per il Mondiale.

La conferma non è ancora ufficiale, ma l’orientamento appare chiaro. Alla vigilia dell’ultima partita di campionato contro il Venezia, Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sulla panchina della Juventus, lasciando intendere che Igor Tudor è sempre più vicino alla conferma. “Vogliamo fare il Mondiale per Club con Tudor e scegliere a bocce ferme”, ha dichiarato il direttore tecnico ai microfoni di Sky, sottolineando che l’attuale tecnico bianconero “sta facendo molto, molto bene”. Nessun riferimento invece ad Antonio Conte, il nome più discusso dai tifosi nelle ultime settimane. La Champions, il mercato e i prestiti... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juve, Giuntoli blinda Tudor: “Siamo molto contenti di lui”. E su Conte nessun accenno

Scopri altri approfondimenti

Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo»

L’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del club in un’intervista a Sport Mediaset.

Giuntoli e Tudor fatti fuori: scelta la coppia allenatore-Ds della Juve

Il futuro della Juventus si delinea in una fase di profonda evoluzione, coinvolgendo ogni aspetto della squadra, dalla dirigenza all'allenatore.

Nuovo allenatore Juve, Giovanni Albanese rivela: «Ombra di Conte su Tudor e di Scanavino su Giuntoli. Ecco cosa succede»

Nel suo editoriale su Sportitalia, Giovanni Albanese rivela dettagli su come le ombre di Conte su Tudor e di Scanavino su Giuntoli influenzino la scelta del nuovo allenatore della Juventus.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagina 1 | Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni

Come scrive tuttosport.com: Il dirigente bianconero nel prepartita di Venezia rivela le mosse post campionato: "Stiamo parlando con i club, con uno è già tutto a posto" ...

Juve, Giuntoli conferma Tudor?" Molto contenti di lui". E su Conte...

Riporta reggiotv.it: (Adnkronos) - Chi sarà il prossimo allenatore della Juve? Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Venezia, regalando alcuni indizi: "P ...

Da Tudor ai giocatori in prestito, Giuntoli parla chiaro

Segnala calciomercato.it: Impegnata sul campo del Venezia, la Juventus ha il futuro nelle sue mani: i bianconeri non dipendono da altre squadre per l’eventuale conquista della Champions League.

???? GIUNTOLI DEVE DIMETTERSI SE… ?? PAOLO ROSSI SHOW LA JUVE DI TUDOR