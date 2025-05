Juan Jesus arriva la risposta di Biasin | Hai fatto tutto da solo! Non hai ascoltato le mie parole Forse sei tu che ancora non hai imparato a vincere… – FOTO

Dopo l'attacco social di Juan Jesus rivolto agli insulti ricevuti, Biasin risponde sfidandolo a riflettere sulla capacità di vincere e ascoltare. La polemica si accende sui social, evidenziando le tensioni tra i protagonisti e il confronto tra parole e atteggiamenti. Un episodio che sottolinea le dinamiche di comunicazione nel mondo dello sport e dell'era digitale.

Juan Jesus, arriva la risposta di Biasin: «Hai fatto tutto da solo! Non hai ascoltato le mie parole. Forse sei tu che ancora non hai imparato a vincere.» La risposta social di Biasin. Dopo l’attacco social di Juan Jesus nei confronti degli insulti ricevuti dopo un commento sotto il post di Fabrizio Biasin, lo stesso giornalista ha risposto cosi al difensore del Napoli: Caro Juan, hai fatto tutto tu e provo a dirti la mia. L’altra sera il buon Alessio Tacchinardi mi ha fatto una domanda: “Secondo te lo ha più vinto il Napoli o perso l’Inter?”. Mi sono permesso di dire che quota 82 punti, per banalissime questioni statistiche, è un’occasione... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juan Jesus, arriva la risposta di Biasin: «Hai fatto tutto da solo! Non hai ascoltato le mie parole. Forse sei tu che ancora non hai imparato a vincere…» – FOTO

Juan Jesus sfida l'Inter: «Il Napoli vuole fare qualcosa di storico

Juan Jesus lancia un appello all'entusiasmo in casa Napoli, preparando la squadra al cruciale incontro contro il Parma.

Napoli, Juan Jesus: "Ora servono calma e il sostegno del tifo. Parma? Non sarà facile"

...serve calma e unità. Juan Jesus sa bene che affrontare il Parma non sarà facile, e il sostegno del tifo è fondamentale per mantenere la corsa verso il tricolore.

Calciomercato Como, pressing costante per acquistare Cristante. Arriva la risposta del centrocampista romanista

Il calciomercato del Como si anima con un pressing costante per ingaggiare Bryan Cristante dalla Roma.

Scudetto, Juan Jesus risponde a Biasin: «Non piangere». Poi replica a chi lo insulta: «Imparate a perdere»

Lo riporta msn.com: Juan Jesus vince il suo secondo scudetto con il Napoli e si diverte sui social sfottendo il giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso dell'Inter. Scudetto, il lungomare si prepara per la ...

Juan Jesus sbotta: il difensore del Napoli tuona contro i tifosi dell'Inter

Riporta spaziointer.it: Juan Jesus perde la pazienza: il difensore del Napoli risponde a tono ai tifosi dell’Inter con un post social.

Napoli, Juan Jesus: botta e risposta al veleno con i tifosi dell'Inter, volano gli stracci

Segnala sport.virgilio.it: Il difensore del Napoli Juan Jesus travolto dagli insulti dopo le parole ironiche su Biasin, la replica del giocatore che chiede rispetto e rimprovera i fan dell'Inter ...

