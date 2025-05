Jovic al Genoa? Il Grifone vuole regalare alla piazza un centravanti di livello L’indiscrezione sulla trattativa

Il Genoa pensa in grande: secondo indiscrezioni di La Repubblica, il club rossoblù sta lavorando per portare Jovic, ex Real Madrid, come nuovo attaccante di fascia. Una mossa ambiziosa per regalare alla piazza un centravanti di livello e rinforzare l’attacco. L’ipotesi, ancora da confermare, potrebbe segnare un decisivo passo avanti nel calciomercato del Grifone, che punta a restare protagonista nella prossima stagione.

Napoli Genoa 2-2, il Grifone rallenta la corsa dei partenopei e dà speranza all’Inter: la classifica aggiornata in Serie A

Nel posticipo della trentaseiesima giornata, Napoli e Genoa pareggiano 2-2, un risultato che complica la corsa al titolo degli azzurri.

Napoli-Genoa 2-2: Grifone gagliardo, Vasquez acciuffa la capolista

Il Genoa sorprende la capolista Napoli, strappando un pareggio in una partita ricca di emozioni. Nonostante il vantaggio iniziale dei partenopei con Lukaku e Raspadori, la formazione ligure reagisce con determinazione.

In una sfida emozionante, il Genoa riesce a strappare un pareggio prezioso al Napoli, capolista del campionato.

