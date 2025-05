José Juan chiede a Lorenzo il matrimonio di Curro per sostenere Julia mentre arriva inaspettata a Palazzo

José Juan chiede a Lorenzo di sposare Curro per sostenere Julia, sorpresa al loro arrivo a palazzo. La trama di La Promessa si intensifica, con una possibile svolta: José Juan propone una soluzione insolita per il futuro di Curro e Julia. Nei prossimi episodi, l'ex soldato affronterà con determinazione la difficile situazione, cercando di trovare un modo per proteggere e aiutare i giovani in un contesto complesso e imprevedibile.

In un nuovo intreccio della trama de La Promessa, si prospetta una svolta che vedrà José Juan recarsi da Lorenzo per proporre una soluzione insolita riguardante il futuro di Curro e Julia. Durante le prossime puntate, il veterano ex soldato affronterà con determinazione la difficile situazione in cui si trova la giovane, rimasta sola e .

