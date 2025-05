John Magaro | Francamente è ridicolo abbiamo un leader che fa i capricci tutti i giorni ma sono capricci che hanno effetto su milioni e milioni di vite

Durante la conferenza di Cannes, l’attore britannico John Magaro ha espresso dure critiche sul leader attuale, definendolo “ridicolo” per i capricci quotidiani che influenzano milioni di vite. A seguito della presentazione del film “Mastermind” di Kelly Reichart, le parole di Magaro hanno catturato l’attenzione, evidenziando le tensioni e le preoccupazioni politiche che attraversano l’evento e il mondo intero.

C annes, 24 mag. (askanews) – John O’Connor è arrivato a Cannes per presentare “Mastermind”, film della regista americana Kelly Reichart in concorso per la Palma d’Oro. Ma la conferenza stampa in cui l’attore britannico era affiancato dall’americano John Magaro ha finito per concentrarsi anche sulle politiche di Donald Trump e in particolare sul tentativo della Casa Bianca di bloccare i proventi della prestigiosa università Harvard proibendo l’iscrizione di studenti stranieri. Leggi anche › Cannes, Josh O’ Connor gareggia contro se stesso “Penso che tutte le arti in America come la scienza e l’istruzione siano in situazione molto precaria adesso” ha detto Reichart in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - John Magaro: "Francamente è ridicolo, abbiamo un leader che fa i capricci tutti i giorni ma sono capricci che hanno effetto su milioni e milioni di vite"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa svela il documentario One to One: John & Yoko sulla coppia più contestata del pop

"One to One: John & Yoko" è un documentario che esplora la vita della coppia più controversa del pop, svelando la loro intimità e le sfide affrontate.

John Maina Ndirangu a Bibione è il re della 2^ diecimila del faro

BIBIONE – La 2^ Diecimila del Faro, svoltasi ieri, sabato 10 maggio, ha dimostrato una crescita notevole, con ben 700 partecipanti al via.

A John Elkann il premio speciale della Niaf, l’omaggio degli italoamericani. L’invito all’evento con Bocelli, Trump e Meloni

John Elkann sarà tra i prestigiosi premiati dalla National Italian American Foundation (NIAF) con un "riconoscimento speciale".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Past Lives, l'esordio di Celine Song sull'amore che si trasforma ma non si distrugge

Secondo movieplayer.it: John Magaro e Orion Lee, protagonisti del western atipico di Kelly Reichardt First Cow, ci raccontano la loro esperienza in un set immerso nella natura in occasione dell'arrivo del film su MUBI a ...