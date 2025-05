jasmine pineda parla delle accuse su matt branis e il loro bambino

Jasmine Pineda, star di 90 Day: The Last Resort, ha chiarito le accuse su Matt Branis e la loro figlia Matilda, confermando la partecipazione attiva di lui nella genitorialità. Le recenti dichiarazioni di Jasmine hanno dissipato i dubbi sul coinvolgimento emotivo di Matt, sottolineando il suo impegno nel prendersi cura della bambina. La star ha voluto rassicurare i fan sulla stabilità della famiglia, ribadendo l'importanza di Matt nel rapporto con la loro figlia.

chiarezza sulla partecipazione di matt branis alla genitorialità. Recenti dichiarazioni di Jasmine Pineda, protagonista di 90 Day: The Last Resort, hanno dissipato i dubbi riguardo al ruolo di Matt Branis nella cura della loro figlia, Matilda. Le voci che indicavano un atteggiamento emotivamente distante da parte dell'uomo sono state smentite attraverso un video pubblicato su TikTok, in cui si evidenzia il suo coinvolgimento attivo e costante. risposte alle voci su distacco emotivo. Nelle sue recenti apparizioni sui social media, Jasmine ha condiviso immagini e testimonianze che dimostrano come Matt sia parte integrante delle attività quotidiane con la bambina.