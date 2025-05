jasmine paolini soffre ma vince al debutto del roland garros

Jasmine Paolini debutta al Roland Garros 2025 con una vittoria sofferta, battendo la cinese Yue Yuan in tre set. Dopo un avvio convincente, l'azzurra subisce una reazione nel secondo parziale, ma trova la forza per chiudere il match a suo favore con un punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Ora, Paolini si prepara ad affrontare un nuovo avversario nel secondo turno del prestigioso torneo.

AGI - Jasmine Paolini accede al secondo turno del Roland Garros 2025. La numero 4 del mondo soffre ma batte in tre set la cinese Yue Yuan. Punteggio di 6-1 4-6 6-3 in favore dell'azzurra, brava a reagire nel terzo set dopo un secondo parziale a tinte asiatiche. Al secondo turno Paolini attende la vincente della sfida tra Tomljanovic e Joint.  "E' stata dura. Ero un po' nervosa e ho sentito l'emozione dell'esordio. L'importante e' stato vincere. Questo è un posto speciale per me e sono contenta di essere tornata qui. Amo questa superficie e la cittĂ . Spero di giocare meglio nel prossimo turno"... 🔗 Leggi su Agi.it