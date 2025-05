Jasmine Paolini perde quota | ribaltone al Roland Garros

Jasmine Paolini, stella emergente del tennis femminile, subisce un'imprevista battuta d'arresto al Roland Garros. Dopo le vittorie a Madrid e Miami, i bookmaker l'avevano indicata come grande favorita per il torneo del 2025. Tuttavia, la sua eliminazione ai quarti di finale a Roma ha sorpreso gli appassionati. L’inaspettato ribaltone solleva interrogativi sul suo futuro e sulla sua capacità di riconquistare la vetta.

I bookmaker sembrerebbero non avere dubbi sull’epilogo dell’edizione 2025 del torneo femminile del Roland Garros: la favorita è lei. Chi lo avrebbe mai detto, dopo il trionfo a Madrid e quello a Miami, che a Roma sarebbe stata messa alla porta nientepopodimeno che ai quarti di finale? Nessuno, appunto, ma la sua disfatta al Foro Italico è perfettamente rappresentativa di quanto “volubile” ed imprevedibile sia il tennis. Tanto quello maschile quanto, ovviamente, quello femminile. Jasmine Paolini perde quota: ribaltone al Roland Garros (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ecco perché sarebbe del tutto sbagliato pensare che l’epilogo di questa edizione del Roland Garros sia scontato... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Jasmine Paolini perde quota: ribaltone al Roland Garros

Leggi anche questi approfondimenti

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Roma con l’eliminazione di Sabalenka. Occasione per tante

L'eliminazione di Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025, apre nuove opportunità nel tabellone per le altre giocatrici.

Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini volano nella finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel doppio femminile degli Internazionali Bnl d’Italia.

Approfondimenti da altre fonti

Jasmine Paolini perde quota: ribaltone al Roland Garros

Secondo ilveggente.it: Chi vincerà il torneo femminile dell'edizione 2025 del Roland Garros? Spunta una sorpresa nelle previsioni dei bookmaker.

Jasmine Paolini come potrebbe cambiare il ranking Wta: la vittoria in finale agli Internazionali d'Italia vale il quarto posto

Lo riporta msn.com: Jasmine Paolini sta scrivendo pagine memorabili del tennis italiano e mondiale. Con una prestazione brillante e autoritaria contro l'americana Peyton Stearns, la 28enne toscana ha staccato ...

Jasmine Paolini, chi è la tennista azzurra che ha vinto gli Internazionali di Roma: età, altezza, carriera, l'oro olimpico, vita privata

Secondo leggo.it: Jasmine Paolini è la stella del tennis femminile italiano. L'azzurra, dopo aver vissuto un 2024 da sogno che l'ha portata ad arrivare in fondo al Roland Garros e a vincere la ...

PAOLINI tras perder la final de ROLAND GARROS: "Swiatek es una jugadora increíble"