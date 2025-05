Jake McLaughlin svela il possibile ritorno di Ariana Madix in Vanderpump Rules

Jake McLaughlin ha rivelato il possibile ritorno di Ariana Madix a Vanderpump Rules, alimentando le speculazioni. Dopo il successo di “Scandoval”, Ariana ha recentemente preso parte alla terza stagione di Will Trent, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Questo coinvolgimento potrebbe rappresentare una svolta nella sua presenza televisiva, lasciando…

la partecipazione di ariana madix in will trent: un possibile ritorno. Negli ultimi due anni, Ariana Madix ha conosciuto un rapido successo dopo l’evento noto come “Scandoval”. La sua recente apparizione nella terza stagione della serie televisiva Will Trent potrebbe aprire la strada a una sua riconferma nel cast. La star, nota anche come conduttrice di Love Island USA, ha interpretato sĂ© stessa e il ruolo di interesse amoroso del personaggio interpretato da Jake McLaughlin, durante l’episodio 8 della stagione 3. Questa partecipazione le ha consentito di esplorare un lato artistico diverso rispetto al suo ruolo pubblico quotidiano... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jake McLaughlin svela il possibile ritorno di Ariana Madix in Vanderpump Rules

Approfondisci con questi articoli

Albon svela lo scenario possibile con la nuova regola del GP di Monaco: caos totale al primo giro

Albon anticipa un possibile caos al primo giro del GP di Monaco a causa della nuova regola dell'obbligo di due soste.

Malati oncologici: fino all’11 luglio sarà possibile inviare le domande per i rimborsi

Fino all'11 luglio, in Abruzzo, è possibile presentare domanda per rimborsi economici destinati alle famiglie con un membro affetto da patologia oncologica.

Isola dei Famosi, Ibiza Altea svela un retroscena sull’accendino

Nell'incantevole cornice di Playa Uva a Ibiza, un episodio rischioso ha coinvolto i concorrenti del gruppo "giovani" de L'Isola dei Famosi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un leak svela il possibile design di Samsung Galaxy Z Fold7, ed è sorprendentemente sottile

Come scrive msn.com: Nonostante manchino ancora molti mesi alla sua uscita, un leak delle ultime ore potrebbe aver gettato luce sul possibile design di Samsung Galaxy Z Fold7, il nuovo modello foldable della compagnia ...