Jacopo Vasamì vince il Trofeo Bonfiglio! Come Panatta Lendl e Zverev | il quinto Slam juniores è italiano

Jacopo Vasamì ha conquistato il prestigioso Trofeo Bonfiglio, raggiungendo un traguardo che lo colloca nella storia del tennis juniores, comparabile ai successi di Panatta, Lendl e Zverev. Questo torneo, considerato il quinto Slam juniores, vede trionfare un talento italiano sulla terra rossa del Tennis Club Alberto Bonacossa, promettendo un brillante futuro per il giovane atleta.

Jacopo Vasamì ha vinto il prestigiosissimo Trofeo Bonfiglio, quello che per importanza viene considerato il quinto torneo tennistico riservato agli under 18, inferiore per caratura soltanto ai quattro Slam juniores. Il giocatore italiano si è imposto sulla terra rossa del Tennis Club Alberto Bonacossa a Milano, trionfando in finale contro il 16enne bulgaro Ivan Ivanov con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-1: successo in rimonta nel capoluogo meneghino per il numero 10 del ranking ITF juniores, che ha complicato un’autentica cavalcata sul mattone tritato dimostrando un potenziale davvero rimarchevole... 🔗 Leggi su Oasport.it