Jacopo Vasami in finale al Trofeo Bonfiglio dopo una dura semifinale

Jacopo Vasami è arrivato in finale al Trofeo Bonfiglio dopo una dura semifinale di quasi due ore e mezza contro Nikita Bilozertsev. La partita, disputata sul campo in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa, ha richiesto grande impegno e resistenza, dimostrando il valore e la tenacia di Vasami nella competizione juniores.

Sono occorse quasi due ore e mezza a Jacopo Vasami per venire a capo del rebus chiamato Nikita Bilozertsev, nella prima semifinale del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d'Italia juniores, che oggi assegna i titoli sul campo centrale in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa di via Arimondi. L'abruzzese di nascita e romano d'adozione consentirà all'Italia di tornare a giocarsi il successo nel singolare maschile a distanza di tredici anni da Gianluigi Quinzi. Vasamì è stato però costretto a sciorinare l'intero repertorio a sua disposizione, fatto di accelerazioni, rincorse difensive, tattica e voglia di vincere per piegare l'ostico ucraino, sceso in campo per nulla intimorito e determinato a vendere cara la pelle.

