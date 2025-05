Jacobelli | RedBird i tifosi del Milan non sono e non saranno mai clienti

Xavier Jacobelli, su 'Tuttosport', analizza il rapporto tra i tifosi del Milan e la proprietà RedBird di Gerry Cardinale. Sottolineando il "peccato originale" del nuovo gruppo dirigente, Jacobelli afferma con fermezza che i sostenitori rossoneri non sono e non saranno mai semplici clienti, ma piuttosto una comunità appassionata e legata a una storia e a valori che trascendono il semplice aspetto commerciale del calcio.

Xavier Jacobelli, su 'Tuttosport', ha parlato del peccato originale di Gerry Cardinale del fondo RedBird e proprietario del Milan... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jacobelli: “RedBird, i tifosi del Milan non sono e non saranno mai clienti”

