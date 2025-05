Italiano torturato a New York | c’è un fermo i dettagli

Un turista italiano di 28 anni, in visita a New York, ha vissuto attimi di terrore dopo essere stato sequestrato e torturato. Le autorità locali hanno fermato un sospetto, ma i dettagli sull’incidente restano ancora sconosciuti. Ciò che doveva essere una semplice vacanza si è trasformato in un incubo, lasciando la vittima e le sue famiglie sconvolte da quanto accaduto.

Sono stati momenti di terrore per un turista italiano torturato a New York. Le autorità locali avrebbero individuato il responsabile Doveva essere una semplice vacanza, ma un turista italiano si è trasformato in un incubo. Il 28enne si trovava in casa quando improvvisamente è rimasto sequestrato e torturato per due settimane. Alla fine è riuscito a scappare e chiedere aiuto, ma sicuramente per lui non sarà affatto semplice dimenticare quanto successo. Le autorità locali sono riusciti a individuare il responsabile di questo che a tutti gli effetti è un rapimento. Italiano torturato a New York: ci sono due fermi, i dettagli (Pixbay) – cityrumors... 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Italiano torturato a New York: c’è un fermo, i dettagli

