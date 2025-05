Italiano rapito e torturato a New York c’è anche una donna di Latina fra gli indagati | chi è Beatrice Folchi

Beatrice Folchi, 24enne di Latina, è coinvolta nelle indagini sul rapimento e le torture di un italiano a New York. Fermata e poi rilasciata, è collegata alla vicenda che vede il 29enne Michael Valentino Teofrasto Carturan vittima di due settimane di violenze. La ragazza, anche conosciuta nel mondo dell’arte, è attualmente sotto indagine, con ulteriori sviluppi ancora in corso.

Sarebbe stata fermata e poi rilasciata in attesa di ulteriori indagini Beatrice Folchi, 24enne originaria di Latina il cui nome è legato alla vicenda del rapimento e delle torture inflitte per due settimane al 29enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. La giovane, che lavora anche come attrice, era da qualche tempo l'assistente personale di John Woeltz, l'uomo ora in carcere per il sequestro.

