Oggi, domenica 25 maggio alle 16:00, si gioca l’amichevole di pallavolo maschile Italia-Germania a Monaco, per celebrare il 50° anniversario dell’Associazione Bavarese di Pallavolo. È l’inizio ufficiale della stagione agonistica italiana. Partita visibile in streaming e su TV, rappresenta un’occasione per testare la squadra prima di futuri impegni internazionali.

Oggi domenica 25 maggio (ore 16.00) si gioca Italia-Germania, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale incomincerà ufficialmente la propria stagione agonistica, scendendo in campo a Monaco per festeggiare il 50mo anniversario dell’Associazione Bavarese di Pallavolo. Impegno in trasferta per gli azzurri, che incominciano in terra tedesca l’avvicinamento alla prima tappa della Nations League (11-15 giugno a Quebec City). Il CT Fefé De Giorgi potrà puntare su elementi di rilievo come gli opposti Yuri Romanò, Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine; i centrali Simone Anzani e Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Germania oggi, Amichevole volley maschile 2025: orario, tv, programma, streaming

