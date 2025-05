Italia-Germania oggi Amichevole volley femminile 2025 | orario 25 maggio tv programma streaming

Domenica 25 maggio alle 17:00, si disputa Italia-Germania, amichevole di volley femminile al PalaPanini di Modena. Si chiude il trittico di incontri in Emilia, dopo Olanda e Turchia. La partita sarà trasmessa in TV e streaming. La gara rappresenta un importante confronto tra le nazionali, con la nostra squadra pronta a migliorare e prepararsi per futuri impegni.

Oggi domenica 25 maggio (ore 17.00) si gioca Italia-Germania, amichevole di volley femminile che va in scena al PalaPanini di Modena. Si conclude il trittico di amichevoli in terra emiliana: dopo aver incrociato Olanda e Turchia nelle ultime due giornate, la nostra Nazionale scenderà in campo per incrociare le tedesche, contro cui hanno già disputato due sfide un paio di settimane fa (vittoria a Novara e sconfitta a Milano9. Ultima occasione per mettersi in mostra prima della Nations League per alcune giocatrici come la palleggiatrice Carlotta Cambi, le bomber Giorgia Frosini e Adhuoljok John Majak Malual, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Degradi, la centrale Matilde Munarini, il libero Eleonora Fersino. 🔗 Leggi su Oasport.it