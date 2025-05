Israele pianifica di conquistare il 75% della Striscia di Gaza in due mesi

Le forze armate israeliane hanno annunciato un ambizioso piano per conquistare il 75% della Striscia di Gaza in un periodo di due mesi, nell'ambito di una nuova offensiva contro Hamas. Questa operazione comporterebbe la reclusione dei circa due milioni di palestinesi in tre limitate aree, suscitando preoccupazioni per le gravi conseguenze umanitarie e le ripercussioni sul già fragile equilibrio regionale.

Le forze armate israeliane annunciano di puntare a conquistare il 75% della Striscia di Gaza in due mesi, nell'ambito della nuova offensiva contro Hamas. I palestinesi saranno relegati in tre piccole zone. Ciò significa che i circa due milioni di abitanti di Gaza saranno spinti in un'area pari ad appena il 25% della Striscia quando sarà lanciata l' operazione terrestre estesa. I piani dell' Idf sono stati visionati da The Times of Israel. Attualmente, l'esercito controlla circa il 40% del territorio della Striscia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele pianifica di conquistare il 75% della Striscia di Gaza in due mesi

