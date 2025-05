Israele apre agli aiuti a Gaza | possibile svolta nella distribuzione umanitaria

Israele apre agli aiuti umanitari a Gaza, potenziando la distribuzione. Un raid israeliano uccide 9 dei 10 figli di una dottoressa palestinese. Nel contesto internazionale, gli Stati Uniti allentano le sanzioni sulla Siria, segnando una possibile svolta diplomatica nella regione.

Raid israeliano contro la casa di una dottoressa palestinese: uccisi 9 dei suoi 10 figli. Gli Usa allentano le sanzioni sulla Siria 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele apre agli aiuti a Gaza: possibile svolta nella distribuzione umanitaria

Contenuti che potrebbero interessarti

Israele dà il via libera agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Ma Netanyahu non molla e prepara l’assalto finale ad Hamas

Dopo un intenso pressing internazionale, Israele ha autorizzato l'apertura dei corridoi umanitari nella Striscia di Gaza.

Onu: “Aiuti massicci a Gaza o 14mila bimbi moriranno”. E 22 Paesi chiedono a Israele lo stop agli attacchi nella Striscia

La crisi a Gaza si intensifica, con continui bombardamenti e oltre 60 vittime nell'ultima notte. L’ONU lancia un appello: aiuti massicci sono cruciali per salvare le vite, compresi 14mila bambini a rischio di morte.

A Gaza la fame è usata come arma di guerra: Israele blocca 160mila tonnellate di aiuti alla frontiera

A Gaza, la fame è diventata un'arma nella guerra. Israele blocca 160.000 tonnellate di aiuti, mentre 470.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Programma Alimentare Mondiale, saccheggiati 15 tir. Israele: “A Gaza entrati 83 camion di aiuti”

msn.com scrive: Iran, "responsabilita" di tutti i paesi fermare il genocidio Gaza, il ministro degli esteri incontra Parolin in Vaticano "È responsabilità legale e morale di tutti i paesi denunciare e opporsi ai crim ...

Israele apre agli aiuti, proteste e tensioni a Gaza

Si legge su video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Netanyahu "apre" sugli ostaggi. Aiuti fermi, «distribuirli è troppo rischioso»

Scrive msn.com: «Non possiamo accettare una crisi umanitaria a Gaza». E «se c’è un’opzione per un cessate il fuoco temporaneo per liberare gli ostaggi, noi siamo pronti ». Messo all’angolo dalla pressione americana e ...

Gaza, soldati israeliani bombardano poi ridono per il “gender reveal”: «È un bambino»