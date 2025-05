Isolotto | cocaina e hashish arrestato 19enne

Un 19enne tunisino è stato arrestato giovedì pomeriggio all'Isolotto, in possesso di quattro dosi di cocaina, 60 grammi di hashish e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Fermato nei giardini di via Bassi, le forze dell'ordine hanno sequestrato le sostanze e avviato le indagini per analizzare il suo coinvolgimento nel traffico di droga.

Aveva quattro dosi di cocaina e 60 grammi di hashish, oltre a denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Il 19enne, di origine tunisina, è stato fermato giovedì pomeriggio nei giardini pubblici di via Bassi, all'Isolotto, e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Isolotto: cocaina e hashish, arrestato 19enne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Firenze: sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto. 19enne arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un 19enne tunisino sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto.

In garage hashish, cocaina, armi e un ordigno esplosivo: arrestato 59enne nel Barese

Un 59enne è stato arrestato dalla polizia a Gravina con accuse gravi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi clandestine.

In garage hashish, cocaina, armi e un ordigno: arrestato 59enne nel Barese

Un 59enne è stato arrestato a Gravina con gravi accuse, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi clandestine.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze, 19enne arrestato per spaccio nei giardini pubblici all'Isolotto

Segnala 055firenze.it: E' ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti il 19enne tunisino arrestato giovedì pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Cocaina e hashish, arrestato un 19enne di San Pietro in Casale

msn.com scrive: Il giovane, intossicato dalla stessa droga, è stato ritrovato privo di sensi davanti a un attraversamento pedonale. Perquisita l’abitazione ...

Quartu, 27enne arrestato per spaccio di cocaina e hashish

Riporta msn.com: I Carabinieri della Stazione di Quartu hanno arrestato in flagranza un 27enne cagliaritano, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di perlustra ...

Foggia, nell'armadio cocaina, hashish e marijuana per 80mila euro: arrestato 45enne