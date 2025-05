Isola dei Famosi 2025 in arrivo un altro ritiro?

L'Isola dei Famosi 2025 si prepara a un altro colpo di scena: il settimo ritiro potrebbe essere ufficializzato a pochi giorni dalla sua attesissima edizione. Con Veronica Gentili al timone e Pierpaolo Pretelli come inviato, il reality è già caratterizzato da eventi imprevedibili e tensioni tra i naufraghi. Rimanete sintonizzati per scoprire chi sarà il prossimo a lasciare il gioco!

Allarme rosso all'Isola dei Famosi: fra pochi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità del settimo ritiro di questa, peraltro appena cominciata, edizione. Il surviving game condotto da Veronica Gentili con l'opinionista, a tratti anche co-conduttrice di fatto, con l'inviato Pierpaolo Pretelli ha già perso Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorgi - a oggi unica naufraga ritirata per motivi familiari non rinviabili -, Nunzio Stancampiano, Spadino e Antonella Mosetti nell'arco delle prime tre puntate del Serale. E mercoledì 28 maggio potrebbe arrivare un nuovo abbandono. Ad annunciare l'intenzione di lasciar perdere il gioco in Honduras e tornare in Italia è stato in diretta alla postazione Nomination in Palapa l'attore Mirko Frezza...