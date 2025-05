Islam qual è oggi il rischio più grande

Oggi l'Islam affronta sfide significative, e il rischio più grande è la diffusione di discorsi irresponsabili che minano la comprensione reciproca. Quando le opinioni superficiali si mescolano a una pericolosa insensatezza, il risultato è un terreno fertile per malintesi e conflitti. È fondamentale analizzare con serietà queste affermazioni, poiché il loro impatto può dissipare anni di dialogo e tolleranza, pregiudicando la coesione sociale.

Che a sinistra si dicano spesso cose sconclusionate non è una gran notizia. Ma la faccenda si fa più seria quando, con una nonchalance che lascia di sasso, si aggiunge alla consueta insensatezza un tocco di irresponsabile pericolosità. Così: deve esserci una specie di piacere perverso nel rischiare (.) di metterci tutti nei casini per il gusto di una dichiarazione, per il disturbo ossessivo-compulsivo che induce alcuni onorevoli a non privarci del loro pensierino quotidiano sulle agenzie e sui social. Di che si tratta? Da una mezza giornata, è partito il tam tam per accogliere qui in Italia – così, genericamente, senza verifiche, “a prescindere” come avrebbe detto Totò – gli studenti stranieri, in particolare pro Pal e sostenitori della causa di Gaza, che dovessero avere problemi a Harvard o altrove... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Islam, qual è oggi il rischio più grande

