Irene debutta in tv e vince il premio ‘Miglior presenza scenica’ | Esperienza indimenticabile

Irène Ferlito, giovane talento di Stroncone, fa il suo debutto televisivo con il botto. Partecipando al concorso ‘Note in Radio’ su Canale Italia, ha conquistato il premio per la ‘Migliore presenza scenica’. La sua interpretazione di "Stringimi ancora" ha colpito il pubblico e la giuria, rendendo questo evento un'esperienza indimenticabile. Un inizio brillante per una carriera promettente nel mondo dello spettacolo.

Un esordio televisivo con i fiocchi per Irene Ferlito, giovanissima artista originaria di Stroncone. Nei giorni scorsi ha infatti partecipato al concorso ‘Note in Radio’ andato in onda su Canale Italia vincendo il premio per la ‘Migliori presenza scenica’. Ha interpretato ‘Stringimi ancora’ una... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Irene debutta in tv e vince il premio ‘Miglior presenza scenica’: “Esperienza indimenticabile”

Altre letture consigliate

Ascolti TV | Lunedì 12 Maggio 2025. Gerri vince col 19%, l’Isola tiene (17.5%)

Nella serata di lunedì 12 maggio 2025, la battaglia degli ascolti televisivi ha visto trionfare "Gerri" su Rai1 con un notevole 19% di share, attirando 3.

Ascolti tv, Eurovision Song Contest vince la prima serata con il 12,2% di share

L'Eurovision Song Contest conquista la prima serata del 13 maggio, registrando un impressionante 12,2% di share e attirando 2.

Su Samsung TV Plus Italia debutta il fast channel Urania News

Su Samsung TV Plus Italia, debutta URANIA NEWS, il nuovo canale all news di URANIA TV, disponibile al canale 260 del digitale terrestre.

1993 - HerStory - Irene Grandi debutta a Sanremo Giovani