Iran | Teheran convoca diplomatico Francia da Barrot su Cannes parole offensive

Teheran ha convocato l'incaricato d'affari francese, esprimendo forti proteste per le "dichiarazioni offensive e infondate" del ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot. Le tensioni sono emerse in seguito a commenti legati al festival di Cannes, in cui è stato coinvolto il regista iraniano Jafar Panahi, un'importante figura del cinema del Paese. La situazione riflette le fragili relazioni tra Iran e Francia nel contesto culturale e politico attuale.

Milano, 25 mag. (LaPresse) – L’Iran ha convocato l’incaricato d’affari francese, al quale sono state trasmesse forti proteste per “le dichiarazioni offensive e infondate del ministro degli Esteri francese” Jean-Noël Barrot nel contesto del festival di Cannes, dove il regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d’Oro con ‘Un simple accident’. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna. Il riferimento è al fatto che Barrot, in un post su X, aveva parlato di “oppressione del regime iraniano”: “Con un gesto di resistenza contro l’oppressione del regime iraniano, Jafar Panahi si aggiudica una Palma d’Oro che riaccende la speranza per tutti i combattenti per la libertà, in tutto il mondo”, aveva scritto il ministro degli Esteri francese... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Teheran convoca diplomatico Francia, da Barrot su Cannes parole offensive

