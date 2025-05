Iran convoca l' incaricato d' affari francese dopo commenti su Jafar Panahi

L'Iran ha convocato l'incaricato d'affari francese a Teheran in risposta ai commenti considerati "offensivi" di Parigi riguardo al regista dissidente Jafar Panahi, recentemente omaggiato al Festival di Cannes. La protesta si concentra sulle dichiarazioni ritenute infondate dal ministero degli Esteri iraniano, che hanno sollevato ulteriori tensioni diplomatiche tra i due paesi.

L'Iran ha convocato l'incaricato d'affari francese a Teheran per protestare contro i commenti "offensivi" rilasciati da Parigi in seguito agli onori tributati al regista dissidente Jafar Panahi al Festival di Cannes. "A seguito delle dichiarazioni offensive e delle accuse infondate rivolte dal ministro degli Esteri francese contro l'Iran, l'incaricato d'affari di Teheran è stato convocato al ministero", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna. In un messaggio su X legato alla Palma d'Oro, il capo della diplomazia francese, Jean-Noël Barrot, aveva criticato "l'oppressione del regime iraniano"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran convoca l'incaricato d'affari francese dopo commenti su Jafar Panahi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Un simple accident: la recensione del film di Jafar Panahi sull'Iran di oggi

"Un Simple Accident" di Jafar Panahi è un potente ritratto dell’Iran contemporaneo, costruito su una vicenda semplice che si trasforma in un fiume in piena di denuncia.

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza

Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

La svolta di Trump in Arabia Saudita: via le sanzioni alla Siria e un’apertura all’Iran

Durante il suo viaggio a Riad, Donald Trump ha segnato una svolta significativa nella geopolitica del Medio Oriente, proponendo un allentamento delle sanzioni alla Siria e un'apertura nei confronti dell'Iran.

Su questo argomento da altre fonti

Iran convoca l'incaricato d'affari francese dopo commenti su Jafar Panahi

Riporta quotidiano.net: Teheran protesta per i commenti di Parigi sul regista Jafar Panahi e convoca l'incaricato d'affari francese.

L'Iran convoca il rappresentante francese, 'offesi a Cannes'

Scrive notizie.tiscali.it: (ANSA) - TEHERAN, 25 MAG - L'Iran ha convocato l'incaricato d'affari francese a Teheran per protestare contro i commenti 'offensivi' rilasciati ...

Egitto: ministero Esteri convoca incaricato d'affari Iran

Da informazione.it: - Il deposto presidente egiziano, Mohamed Morsi, e' arrivato nel tribunale del Cairo dove si terra' la seconda udienza del processo a suo carico: rovesciato dai militari nel mese di luglio, Morsi ...

Pakistan reagisce all’Iran. Polveriera Mar Rosso