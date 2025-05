Ipek confessa l’oniomania e si svela la crisi familiare in Tradimento

Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda sabato 31 maggio, Ipek affronta la sua battaglia contro l'oniomania, svelando una crisi familiare profonda e dolorosa. Tra lacrime e emozioni travolgenti, la giovane protagonista si apre sul suo disturbo, rivelando le tensioni e i segreti che minacciano la sua famiglia. Un confronto intenso che metterà in luce le fragilità umane e la ricerca di un equilibrio perduto.

Nel corso della puntata di Tradimento, in onda sabato 31 maggio, si assiste ad un intenso confronto famigliare che vede protagonista Ipek alle prese con il proprio disturbo. In un momento di grande emozione, la giovane, tra lacrime scroscianti, confessa di soffrire di oniomania, dichiarando apertamente: "Sono malata". Questa rivelazione arriva durante un confronto diretto.

