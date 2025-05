Io interista vi scrivo Quello di Conte non è miracolo ma opportunismo puro

Come tifoso interista, credo sia importante distinguere tra meriti e opportunismo. Quello di Conte, spesso celebrato come miracolo, secondo me è semplicemente una strategia italiana, un'opportunità sfruttata al massimo. La storia la scrivono i vincitori, e in questa corsa tra Napoli e Inter, gli avversari evidenziano i limiti di entrambe le squadre. La questione non è solo talento, ma anche intelligenza tattica e capacità di sfruttare le occasioni.

