Inzaghi può stabilire un record I segreti del blitz milanese e le prossime mosse degli arabi | ESCLUSIVO

In attesa della finale di Champions League, Milano si trova nel fermento: Inzaghi potrebbe stabilire un record grazie a un'offerta da 25-30 milioni annui, un'allettante proposta degli arabi che potrebbe scuotere la guida tecnica dell’Inter. Il countdown per il futuro dei nerazzurri è iniziato, tra segreti, strategie e le mosse degli acquirenti provenienti dal Medio Oriente. La tensione è alle stelle, e il prossimo colpo potrebbe cambiare le sorti del club.

In attesa della finale di Champions League, ore febbrili in casa Inter per quanto riguarda il futuro della guida tecnica Un’offerta così farebbe vacillare chiunque. Anche uno dei tecnici più vincenti come Simone Inzaghi. Parliamo di circa 2530 milioni di euro all’anno, più bonus e benefit, per allenare da subito l’ Al-Hilal. Inzaghi d’Arabia – Calciomercato.it Dopo quel famoso incontro anticipato su Calciomercato.it, i contatti tra le parti sono quindi proseguiti. Gli arabi stanno facendo il possibile per convincere l’attuale allenatore dell’ Inter ad accettare la ricca proposta diventando di fatto l’allenatore più pagato al Mondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it