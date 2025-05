Inzaghi non ha accordi con l’Al-Hilal dopo la finale summit su 3 punti

Simone Inzaghi, nonostante le voci di un interesse dell'Al-Hilal, rimane focalizzato esclusivamente sull'Inter e sulla finale di sabato contro il PSG. L'allenatore nerazzurro, a breve termine, non ha raggiunto alcun accordo con il club arabo e, una volta concluso il campionato, discuterà con la dirigenza su tre punti cruciali. La priorità attuale di Inzaghi è chiara: conquistare il successo con l'Inter.

Inzaghi non ha nessun accordo con l'Al-Hilal, pensa solo all'Inter e alla finale contro il Psg di sabato prossimo. L'allenatore nerazzurro, corteggiato dagli arabi, a bocce ferme, dopo il 31, parlerà con la società per definire in particolare tre aspetti. SOLO UNA PRIORITÀ PER MISTER INZAGHI – Tra sei giorni l'Inter si gioca la partita più importante della sua stagione, ossia la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera, ma si sta parlando tanto e troppo del futuro di Simone Inzaghi. Il mister nerazzurro, corteggiato con cifre milionarie dall'Al-Hilal, però ha in testa solamente la finale di Monaco, come ribadito anche da Fabrizio Biasin su X: « Inzaghi non ha accordi con alcun club e al momento ha una sola priorità: la partita di Monaco...

