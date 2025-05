Inzaghi non ha accettato l’Arabia | Dall’Arabia mentono all’Inter non ha comunicato niente

Simone Inzaghi continuerà ad allenare l'Inter, secondo quanto riportato da Gazzetta.it. Nonostante le voci di un'interessante offerta dall'Arabia Saudita, il tecnico non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. Resta da capire se questa situazione influenzerà il suo rapporto con la dirigenza nerazzurra, mentre l'attenzione è tutta rivolta al futuro della squadra.

Inzaghi resterà all’Inter? Gazzetta.it fa il punto sul futuro del tecnico e il presunto sì all’Arabia. Il futuro di Simone Inzaghi dovrebbe essere ancora all’ Inter, il tecnico nerazzurro non avrebbe comunicato niente riguardo alla presunta offerta ricevuta dall’Arabia. Il punto di Gazzetta.it: LA SITUAZIONE – «L’allenatore non ha già detto sì, come scrivono con certezza a Riad. E anzi, all’Inter non ha comunicato nulla riguardo il suo futuro. Per la società nerazzurra vale la fiducia riposta nel tecnico a più riprese. E anche quella ribadita pubblicamente dal presidente Marotta, ultimo passaggio ufficiale prima della partita di Como: “Siamo in simbiosi con Inzaghi, è l’artefice di questo ciclo straordinario, vogliamo continuare con lui, a bocce ferme faremo la nostra proposta di rinnovo ma il suo contratto non è in scadenza... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi non ha accettato l’Arabia: «Dall’Arabia mentono, all’Inter non ha comunicato niente»

