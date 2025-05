Inzaghi Inter pronto un contratto faraonico dall’Al-Hilal | le cifre e i dettagli

L’Al-Hilal ha preparato un contratto faraonico per Simone Inzaghi, pronto a lasciar l’Inter. La trattativa si intensifica mentre si avvicina la finale di Champions, e il futuro dell’allenatore potrebbe cambiare radicalmente. Un'offerta allettante proveniente dall’Arabia potrebbe deciderne il destino, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Inzaghi e rendendo incerto il cammino della squadra neroazzurra.

Inzaghi Inter, l’Al-Hilal mette sul piatto un contratto monstre: il futuro si deciderà dopo la finale di Champions. In un momento cruciale per la stagione dell’ Inter, ecco la notizia bomba dall’Arabia: Sembra che Simone Inzaghi sia intenzionato ad accettare l’offerta molto allettante dell’Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando sul suo profilo X, il club arabo avrebbe messo sul piatto una cifra impressionante di 48 milioni di euro per le prossime due stagioni, una proposta che non può certamente passare inosservata.? #Inter: L’offerta dell’ #AlHilal a Simone Inzaghi è di 48M per le prossime due stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, pronto un contratto faraonico dall’Al-Hilal: le cifre e i dettagli

Argomenti simili trattati di recente

Pippo Inzaghi esalta il gioiello dell’Inter: «Fortissimo, mi ha impressionato! Pronto per la Serie A? Secondo me Simone…»

Pippo Inzaghi, durante un'intervista, ha elogiato il giovane talento dell'Inter, Francesco Pio Esposito.

Inzaghi Inter, altro che Arabia! Repubblica sicura: «Pronto il rinnovo, e sul mercato ora può spendere!»

Nonostante le sirene dell’Arabia Saudita, Simone Inzaghi rimarrà all’Inter. La Repubblica assicura il rinnovo di contratto e conferma che i nerazzurri sono pronti a investire sul mercato per rafforzare la squadra.

Como Inter, il piano di Inzaghi: da Lautaro a Frattesi e Pavard, il tecnico pronto a rischiare?

Inzaghi si prepara a rischiare e rinunciare alla prudenza, considerando il ritorno di Lautaro e Pavard per la sfida col Como.

Su questo argomento da altre fonti

Inter: addio incredibile di Inzaghi, ecco chi rivela tutto

Riporta newsmondo.it: Simone Inzaghi lascerà l’Inter dopo la finale di Champions League contro il PSG: pronto un contratto da 25 milioni all’anno con l’Al-Hilal. In casa Inter si respira un’aria particolare. Dopo una ...

SIMONE INZAGHI IN ARABIA, lo hanno convinto con una barca di MILIONI | Firma dopo la finale di Champions

Lo riporta ternananews.it: Il tecnico dell'Inter è pronto ad un finale di stagione pazzesco. Poi volerà in Arabia, dove lo aspetta una proposta incredibile.

Inzaghi verso l’addio all’Inter: l’Al-Hilal pronto a strapparlo con un’offerta da record

Secondo informazione.it: Dopo due giorni di riposo al termine di una lunga stagione, l’Inter è pronta a rimettersi in moto. Domani i nerazzurri si ritroveranno alla Pinetina per dare ufficialmente il via alla “missione Monaco ...

Colpaccio Inter, pronto il maxi contratto da 70 milioni