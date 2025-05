Inzaghi Inter dalla Germania specificano | trattativa avanzata con l’Al Hilal ma niente accordo! Ecco cosa accadrà dopo la finale di Champions

Dalla Germania emergono novità sulla situazione di Simone Inzaghi all'Inter. Nonostante una trattativa avanzata con l'Al Hilal, le parti non hanno raggiunto un accordo. Gli sviluppi sono attesi dopo la finale di Champions contro il PSG, alimentando i dubbi sul futuro del tecnico. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il futuro per l'allenatore nerazzurro e il club milanese.

Inzaghi Inter, dalla Germania specificano: trattativa avanzata con l'Al Hilal ma niente accordo! Ecco cosa accadrà dopo la finale di Champions col PSG. Non è ancora detta l'ultima parola sul presunto addio all' Inter di Simone Inzaghi. Mentre dall'Arabia Saudita parlano di un accordo già trovato tra il tecnico e l'Al Hilal, dalla Germania specificano quello che è il reale stato della trattativa. L'allenatore è in trattativa avanzata col club saudita ma non ha ancora raggiunto l'accordo definitivo. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport DE Patrick Berger, che spiega come l'intenzione dell'Al Hilal è quella di renderlo l'allenatore più pagato al mondo...

