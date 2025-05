Inzaghi-Al Hilal dall’Arabia Saudita una sensazione! Le posizioni

Simone Inzaghi è al centro di voci di mercato che lo vedono nel mirino dell’Al-Hilal, club saudita che punta a rinforzarsi in vista del Mondiale per Club. Con Sergej Milinkovic-Savic già in rosa, la società araba sta facendo pressioni per assicurarsi un allenatore di alto livello. Orazio Accomando fornisce gli aggiornamenti sulla trattativa e sulle intenzioni del club.

Simone Inzaghi sta ricevendo la corte sempre più pressante dell’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita in cui milita anche Sergej Milinkovic-Savic. Orazio Accomando su X scrive le ultime sulla possibile trattativa. LA PROPOSTA – L’ Al-Hilal vuole puntare ad un allenatore top per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Per questo motivo ha fatto già una proposta piuttosto importante a Simone Inzaghi per lasciare l’ Inter. Il club dell’Arabia Saudita non vuole aspettare la finale di Champions League e spinge per iniziare la trattativa fin da subito. Ha offerto 48 milioni di euro in due anni all’allenatore che potrebbe salire sul tetto d’Europa tra qualche giorno... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi-Al Hilal, dall’Arabia Saudita una sensazione! Le posizioni

