Inzaghi Al Hilal dall’Arabia lanciano la bomba | Ha già detto sì! E con l’Inter…

Rumors clamorosi arrivano dall'Arabia: Simone Inzaghi avrebbe detto sì all'Al Hilal, accettando la proposta per diventare il nuovo tecnico della squadra. Il pressing del club saudita è incessante e le trattative con l'Inter sembrano avviate. Scopriamo insieme le ultime novità sul futuro dell'allenatore, in un momento cruciale per la sua carriera.

Inzaghi Al Hilal, dall’Arabia lanciano la bomba: «Ha già detto sì! E con l’Inter.». Ecco le notizie riguardanti al futuro del tecnico. Continua il pressing serrato da parte dell’ Al Hilal per avere Simone Inzaghi sulla propria panchina a partire dalla prossima stagione. Il tecnico dell’ Inter è stato preso d’assalto dal club saudita, il quale è pronto a riempirlo di milioni pur di convincerlo ad accettare. Anzi, stando alle notizie che giungono dall’Arabia Saudita, pare che il tecnico abbia già accettato la proposta faronica. Secondo quanto riferisce l’emittente SSC Tv, il tecnico piacentino avrebbe accettato di trasferirsi nel club campione in carica in patria che gli avrebbe offerto un biennale a 25 milioni di euro netti all’anno... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Al Hilal, dall’Arabia lanciano la bomba: «Ha già detto sì! E con l’Inter…»

