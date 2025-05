Inventano la madre intenzionale per uccidere la realtà

L'invenzione della madre intenzionale cerca di eliminare la realtà, ma il clamore non influisce sulle vite delle persone. La vera catastrofe è pretendere che il desiderio soppianti la verità, alimentando un inganno collettivo che paralizza la crescita e la comprensione. Un modo per riflettere sulle illusioni che ci guidano e sugli effetti di un mondo costruito sulle finzioni. Continua a leggere...

La Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità del divieto che impediva alla madre intenzionale di riconoscere come proprio un figlio nato in Italia attraverso procreazione medicalmente assistita (PMA) legittimamente praticata all’estero, affermando il diritto alla genitorialità e al riconoscimento dei figli nati all’estero.

Mamme cancellate: contrordine dalla Corte d’Appello di Brescia

donnamoderna.com scrive: In assenza di una legge che tuteli i bambini nati da un’unione omosessuale, i tribunali si muovono in ordine sparso e la madre intenzionale rischia a volte di essere cancellata, a volte no. A ...