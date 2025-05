Intrappolato nel bancomat di prima mattina | riesce a farsi notare intervengono i vigili del fuoco

Una mattinata di caos e incredulità ha caratterizzato domenica 25 maggio a Nibionno, comune del Lecchese. Intorno alle 8, un uomo è rimasto intrappolato all'interno del bancomat della filiale Intesa Sanpaolo. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha riportato la situazione alla normalità, trasformando un'ordinaria domenica in un evento memorabile per gli abitanti della zona.

