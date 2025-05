Inter senti Del Piero | "Non si può parlare di stagione fallimentare Se si arriva vicino ai titoli ma non si vince ti girano"

Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano, esprime il suo punto di vista sulla stagione sportiva in corso, dichiarando che non si può definire fallimentare un'annata in cui si è giunti così vicino ai titoli. Intervistato da Sky Sport dopo il Gran Premio di Monaco, il carisma e la saggezza dell'ex capitano della Juventus emergono mentre commenta le difficoltà e le aspirazioni degli sportivi.

Intervistato da Sky Sport davanti al box Ferrari di Lewis Hamilton, dopo il Gran Premio di Monaco, Alessandro Del Piero, ex giocatore e capitano... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche questi approfondimenti

Inter, senti il ministro Salvini: “Rappresenta gli italiani? Non me”

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, ha recentemente espresso le sue opinioni sulla finale di Champions League che vedrà contrapposte Inter e PSG.

Galderisi avverte il Napoli a +1 sull’Inter: «Nelle gare semplici senti la pressione»

Galderisi mette in guardia il Napoli: la pressione nelle gare semplici si fa sentire. Con il pareggio contro il Genoa, il distacco dall'Inter si riduce a un solo punto, intensificando la lotta scudetto.

Del Piero esalta l’Inter: «Un bene per l’Italia. Scudetto? Mi sta piacendo una cosa»

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve, esalta l’Inter e il suo valore per l’Italia. Durante il Memorial Niccolò Galli, ha commentato con entusiasmo la stagione dell’Inter, sottolineando il suo impegno nel lottare per lo scudetto e la Champions.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, senti Del Piero: "Non si può parlare di stagione fallimentare. Se si arriva vicino ai titoli, ma non si vince, ti girano..."

Segnala calciomercato.com: Intervistato da Sky Sport davanti al box Ferrari di Lewis Hamilton, dopo il Gran Premio di Monaco, Alessandro Del Piero, ex giocatore e capitano della Juventus,.

Del Piero: "Inter concreta, ma non si possono avere 5 calciatori con i crampi"

Si legge su msn.com: L'Inter impatta 2-2 al ritorno con il Bayern Monaco e si qualifica per le semifinali di Champions League. Al termine del match di San Siro, l'ex capitano della Juventus, Alex Del Piero ...

Del Piero: «Inter in crisi, ma Champions League può riaccendere tutto»

Riporta inter-news.it: Alessandro Del Piero. Foto di Claudio Villa/Getty Images, via One Football. È un’Inter un po’ segnata da questo momento negativo dovuto alle 3 sconfitte consecutive. La semifinale di Champions League ...