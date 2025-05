Inter scatto per Bonny | Ausilio in tribuna a Bergamo per visionarlo

L'Inter intensifica i propri sforzi per assicurarsi il talento di Bonny, con la dirigenza in prima linea per osservarlo da vicino. Questa sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, il club approfitta dell'occasione per valutare le qualità del giovane giocatore, mentre Ausilio si sistema in tribuna per assistere alla sua prestazione. Un passo importante verso il potenziamento della squadra.

L`Inter avanza a passi decisi verso Bonny e lo fa anche portando la dirigenza in prima persona a visionarlo. Questa sera al Gewiss Stadium, infatti,... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

