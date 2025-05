Inter-Sassuolo semifinale playoff Primavera | l’arbitro della partita

Martedì sera, l'Inter Primavera sfiderà il Sassuolo nella semifinale playoff, un incontro atteso che ricorda il confronto dello scorso anno, vinto dai nerazzurri, attuali campioni d'Italia. L'AIA ha ufficializzato l'arbitro Simone Gavini e i suoi assistenti per questa decisiva partita che avrà luogo il 27 maggio alle ore 20.30. Si preannuncia una sfida avvincente e ricca di emozioni.

Martedì sera l'Inter Primavera giocherà la semifinale playoff contro il Sassuolo. L'AIA ha ufficializzato l'arbitro e i suoi assistenti del remake di un anno fa che ha visto prevalere gli attuali campioni d'Italia. INTER-SASSUOLO PRIMAVERA (martedì 27 maggio ore 20.30). Arbitro: Simone Gavini (Aprilia). Assistenti arbitrali: Rodolfo Spataro (Rossano), Luca Marucci (Rossano). Quarto ufficiale: Matteo Dini (Città di Castello).

