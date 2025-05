Inter missione Champions | Inzaghi sorride buone notizie dall’infermeria

In vista della finale contro il Psg, Inzaghi sorride: buone notizie dall’infermeria, con molti giocatori in recupero. Dopo la vittoria contro il Como, l’Inter si prepara ad affrontare la sfida decisiva con tutte le energie. I nerazzurri, pur avendo fatto il loro dovere in campionato, sperano di arrivare al massimo della forma, approfittando delle ultime notizie positive per affrontare al meglio questa sfida fondamentale.

L'allenatore si prepara a ritrovare molti elementi nella forma migliore, per la finale contro il Psg: le ultime da Appiano Gentile Fino all'ultimo, l'Inter ha sperato. I nerazzurri hanno fatto il loro dovere, nell'ultima gara di campionato contro il Como, vincendo per 2-0, ma non è bastato. Perché a Fuorigrotta, con lo stesso punteggio, il Napoli batteva il Cagliari e si laureava campione d'Italia. Riservando alla squadra di Inzaghi e a tutto il popolo interista una cocente delusione. Delusione testimoniata dagli sguardi di Lautaro Martinez e di tutti i giocatori a partita conclusa, al 'Sinigaglia'...

